Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bloccato con pistola taser da polizia, 41enne muore in ospedale a Reggio Emilia

Cronaca

Dalle prime ricostruzioni l'uomo, noto alle forze dell'ordine e pluripregiudicato, avrebbe dato in escandescenze nella frazione di Massenzatico e gli agenti sarebbero intervenuti usando la pistola elettrica per fermarlo

ascolta articolo

Un italiano di 41 anni è morto a seguito dell'utilizzo della pistola a impulsi elettrici taser da parte della polizia. E' accaduto a Massenzatico, a Reggio Emilia. Dalle prime informazioni, i poliziotti sono intervenuti sul posto stamattina intorno alle 6 e l'uomo, un pluripregiudicato, era in forte stato di escandescenza.

Fermato col taser, muore in ospedale

E' avvenuto intorno alle 5.30.  A nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo del 118: l'uomo è morto poco dopo al Santa Maria Nuova. Sono in corso indagini, da parte della stessa polizia e coordinate dalla Procura di Reggio Emilia. In corso accertamenti da parte della polizia scientifica.  

Cronaca: Ultime notizie

Polonara, giocatore affetto da leucemia farà il trapianto di midollo

Cronaca

Il giocatore della Dinamo Sassari è in cura per la leucemia mieloide dal mese di giugno. Nei...

Bloccato con pistola taser da polizia, 41enne muore a Reggio Emilia

Cronaca

Dalle prime ricostruzioni l'uomo, noto alle forze dell'ordine e pluripregiudicato, avrebbe dato...

15enne suicida, Valditara chiama il padre. Ispezioni nelle due scuole

Cronaca

Indagini in corso per capire se si possa configurare il reato di istigazione al suicidio per la...

Roma, concerto e spettacolo di droni in piazza San Pietro. VIDEO

Cronaca

Un suggestivo spettacolo ha illuminato il cielo della Capitale nella serata di sabato. Le luci...

Processo Chiara Petrolini, mostrata foto di uno dei neonati: lei esce

Cronaca

Quando nell'aula della Corte di assise di Parma è stata mostrata la foto scattata dal 118 del...

Cronaca: i più letti