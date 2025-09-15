Bloccato con pistola taser da polizia, 41enne muore a Reggio Emilia

Dalle prime ricostruzioni l'uomo, noto alle forze dell'ordine e pluripregiudicato, avrebbe dato in escandescenze nella frazione di Massenzatico e gli agenti sarebbero intervenuti usando la pistola elettrica per fermarlo

