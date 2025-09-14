Milano, uomo si getta dal balcone ma cade su passante uccidendola

E' accaduto in via Fratelli di Dio, dove un 70enne, dopo aver tentato il suicidio lanciandosi dal quarto piano, precipitando ha impattato su una donna italiana di 83 anni che stava camminando sul marciapiede sottostante. Nulla da fare per la passante, nonostante i soccorsi del 118. Il 70enne è statp a sua volta soccorso e trasportato in codice rosso, cosciente, all'Ospedale Niguarda, dove non si troverebbe in pericolo di vita

Tragedia questa sera a Milano dove una passante è morta travolta da un uomo che si era lanciato dal balcone della sua abitazione al quarto piano tentando il suicidio. La vittima, una donna italiana di 83 anni, è morta sul colpo mentre l'uomo, un settantenne, è stato trasportato in codice rosso, cosciente, all’ospedale Niguarda. Sul posto, in via Fratelli di Dio, sono intervenuti i militari del Nucleo Radiomobile e della stazione carabinieri San Cristoforo.

La denuncia

Il 70enne è stato denunciato in stato di libertà per omicidio colposo. Dopo l'allarme, dato dai passanti, oltre alle ambulanze sono giunti i Carabinieri del Radiomobile e poi quelli della Stazione di San Cristoforo, che hanno ricostruito la vicenda. Al momento, secondo quanto si è appreso, non ci sono dubbi sul tentativo di suicidio, sulla cui dinamica non vi sarebbero ombre. Atto dovuto, ovviamente, la denuncia. L'anziano è ricoverato all'ospedale di Niguarda dove, salvo complicazioni del quadro generale, non si troverebbe in pericolo di vita.