A Lampedusa spazio al dialogo interculturale

L'evento "Lampedusa, dove tutto ebbe inizio", ideato da AvvocatoCittadinanza.it, è nato con l’obiettivo di creare uno spazio pubblico di confronto su temi legati alla cittadinanza, all'identità e ai diritti delle nuove generazioni. Tra gli ospiti, Aida Diouf Mbengue, tiktoker italiana che combatte sui social l'islamofobia e il razzismo attraverso l'ironia che la contraddistingue ascolta articolo

L'ultima edizione di "Lampedusa, dove tutto ha inizio", organizzata da AvvocatoCittadinanza.it a Lampedusa, è stato un successo. L’evento si è tenuto sull'isola in Piazza Castello, ed è stato presentato dall’Avvocato Susanna Tosi. "I migranti possono arricchire la nostra società con il loro valore professionale e culturale. Abbiamo dato un volto a queste persone, raccontando percorsi di integrazione e opportunità che nascono quando i diritti vengono rispettati" ha spiegato l'avvocato.

Lampedusa, terra di accoglienza e di rinascita Patrocinato dai Comuni di Lampedusa e Linosa, la manifestazione è nata con l'obiettivo di creare uno spazio pubblico di confronto sui temi della cittadinanza, dell'identità e dei diritti delle nuove generazioni, a partire proprio dall'isola siciliana che è, oggi come ieri, simbolo delle dinamiche migratorie nel Mediterraneo. Protagonista dell'evento, il drammatico racconto di Vito Fiorino, gelataio di Lampedusa che il 3 ottobre del 2013 ha salvato decine di persone dalle acque del mare: "Stavo aspettando l'alba con un gruppo di amici e in un attimo mi trovai circondato da decine di naufraghi che urlavano disperatamente. Senza pensarci troppo, cominciammo a issare a bordo quante più persone possibili. Ne salvammo 47. Sentii all'improvviso vociare e vidi l'inferno". Oltre a Fiorino, all'evento hanno preso parte Elio Desiderio, fondatore con Tony Colapinto del progetto editoriale "Lampedusa in 2 minuti – Notizie dalle Isole Pelagie", una testata digitale che si propone di raccontare cronache, storie e vicende dell'isola siciliana in modo rapido, diretto e verificato, l'avvocato Isabella Massari, voce esperta in materia in Diritto d'Asilo. E ancora, il professor Luigi Iavarone, presidente di Cairos e direttore del Dipartimento di Intelligenza Artificiale dell'università Humanitas di Roma, Fiorella Cerchiara ed Eleonora Frigerio, in rappresentanza dell'associazione per i diritti umani. Particolarmente apprezzato infine lo spettacolo in piazza Castello con la performance di "Espressione Danza" e con il ritmo trascinante di Carlos Kamizele e dei Descendants, in un live che mescola sonorità e radici afrodiscendenti.

Combattere l'islamofobia attraverso l'ironia Ha partecipato all'evento anche Aida Diouf Mbengue, la tiktoker italiana che combatte sui social l'islamofobia e il razzismo attraverso l'ironia che la contraddistingue. Durante l'evento, ha presentato il brand "DIUFY: from Identity to Icon". "Sono qui per presentare il mio brand che non è solo un brand ma è anche un movimento che promuove la mia doppia identità. Io voglio ricordare ai giovani di essere sempre se stessi".