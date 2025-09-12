A Lampedusa spazio al dialogo interculturale

L'evento "Lampedusa, dove tutto ebbe inizio", ideato da AvvocatoCittadinanza.it, è nato con l’obiettivo di creare uno spazio pubblico di confronto su temi legati alla cittadinanza, all'identità e ai diritti delle nuove generazioni. Tra gli ospiti, Aida Diouf Mbengue, tiktoker italiana che combatte sui social l'islamofobia e il razzismo attraverso l'ironia che la contraddistingue
L'ultima edizione di "Lampedusa, dove tutto ha inizio", organizzata da AvvocatoCittadinanza.it a Lampedusa, è stato un successo. L’evento si è tenuto sull'isola in Piazza Castello, ed è stato presentato dall’Avvocato Susanna Tosi. "I migranti possono arricchire la nostra società con il loro valore professionale e culturale. Abbiamo dato un volto a queste persone, raccontando percorsi di integrazione e opportunità che nascono quando i diritti vengono rispettati" ha spiegato l'avvocato.
Lampedusa, terra di accoglienza e di rinascita
Patrocinato dai Comuni di Lampedusa e Linosa, la manifestazione è nata con l’obiettivo di creare uno spazio pubblico di confronto sui temi della cittadinanza, dell’identità e dei diritti delle nuove generazioni, a partire proprio dall'isola siciliana che è, oggi come ieri, simbolo delle dinamiche migratorie nel Mediterraneo. Protagonista dell'evento, il drammatico racconto di Vito Fiorino, gelataio di Lampedusa che il 3 ottobre del 2013 ha salvato decine di persone dalle acque del mare: "Stavo aspettando l'alba con un gruppo di amici e in un attimo mi trovai circondato da decine di naufraghi che urlavano disperatamente. Senza pensarci troppo, cominciammo a issare a bordo quante più persone possibili. Ne salvammo 47. Sentii all'improvviso vociare e vidi l'inferno". Oltre a Fiorino, all'evento hanno preso parte Elio Desiderio, fondatore con Tony Colapinto del progetto editoriale “Lampedusa in 2 minuti – Notizie dalle Isole Pelagie”, una testata digitale che si propone di raccontare cronache, storie e vicende dell’isola siciliana in modo rapido, diretto e verificato, l'avvocato Isabella Massari, voce esperta in materia in Diritto d'Asilo. E ancora, il professor Luigi Iavarone, presidente di Cairos e direttore del Dipartimento di Intelligenza Artificiale dell’università Humanitas di Roma, Fiorella Cerchiara ed Eleonora Frigerio, in rappresentanza dell'associazione per i diritti umani. Particolarmente apprezzato infine lo spettacolo in piazza Castello con la performance di "Espressione Danza" e con il ritmo trascinante di Carlos Kamizele e dei Descendants, in un live che mescola sonorità e radici afrodiscendenti.
Combattere l'islamofobia attraverso l'ironia
Ha partecipato all'evento anche Aida Diouf Mbengue, la tiktoker italiana che combatte sui social l'islamofobia e il razzismo attraverso l'ironia che la contraddistingue. Durante l'evento, ha presentato il brand "DIUFY: from Identity to Icon". "Sono qui per presentare il mio brand che non è solo un brand ma è anche un movimento che promuove la mia doppia identità. Io voglio ricordare ai giovani di essere sempre se stessi".
I percorsi di integrazione rappresentano nuove opportunità
Il primo sbarco documentato di migranti a Lampedusa è datato ottobre 1992, quando sull’isola arrivarono 71 persone di origine maghrebina. All’epoca fu un evento sconvolgente. Negli scorsi giorni sono arrivati sei barconi carichi di migranti, soccorsi dalle motovedette della guardia costiera, di Frontex e della guardia di finanza. Complessivamente sono 391 le persone sbarcate a Lampedusa, facendo così salire a 685 il numero di arrivi nell'isola. Dopo l'approdo al molo Favarolo, sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove ci sono ospitati 1.531 migranti. "Ma noi - ha continuato l'avvocato Tosi - non abbiamo voluto parlare solo di numeri o di emergenze. Abbiamo deciso di dare un volto a queste persone, di raccontare i percorsi di integrazione, di successi e di spiegare le opportunità che nascono quando i diritti vengono rispettati. I migranti possono arricchire la società italiana con il loro contributo lavorativo e culturale e con nuove competenze ed energie".