Torino, maxi frode da 100 mln: sotto sequestro anche bar Norman

La Guardia di finanza, coordinata dalla procura di Torino, ha eseguito un sequestro preventivo da 26,5 milioni di euro per reati tributari e somministrazione irregolare di manodopera. Sono nove le persone indagate e dieci le società finite sotto sequestro. Le accuse, a vario titolo, comprendono associazione per delinquere, dichiarazione fraudolenta, omessa dichiarazione e omesso versamento Iva
La Guardia di finanza, coordinata dalla procura di Torino, ha eseguito un sequestro preventivo da 26,5 milioni di euro per reati tributari e somministrazione irregolare di manodopera. L’operazione, denominata “Epicentro”, ha coinvolto due gruppi imprenditoriali torinesi attivi soprattutto nella logistica. L’accusa è di aver creato un sistema basato su società 'serbatoio', 'filtro' e committenti, con l'impiego irregolare in media di oltre 2.000 lavoratori tra il 2018 e il 2023. Il meccanismo prevedeva contratti di appalto fittizi, emissione e utilizzo di fatture false e sistematico mancato versamento di imposte, con un giro di fatture per operazioni inesistenti stimato in oltre 100 milioni.
Le indagini hanno riguardato committenti in Piemonte, Lombardia, Lazio, Veneto, Liguria ed Emilia-Romagna, con riscontri ottenuti anche da sequestri informatici e testimonianze dei lavoratori. Sono nove le persone indagate e dieci le società finite sotto sequestro. Le accuse, a vario titolo, comprendono associazione per delinquere, dichiarazione fraudolenta, omessa dichiarazione e omesso versamento Iva.
Il Bar Norman sotto sequestro
Le 'società serbatoio', gestite da prestanome e prive di reale operatività, facevano ricadere i debiti fiscali e contributivi sui lavoratori, mentre le 'società filtro' rifatturavano i servizi ai committenti, ostacolando i controlli. Il gip ha disposto anche l'amministrazione giudiziaria di una delle principali società 'filtro' coinvolte, con più di 500 dipendenti, attiva nella logistica e nella ristorazione, titolare di diversi locali tra cui noti ristoranti e uno storico esercizio del centro di Torino, il Bar Norman, posto sotto sequestro. Una delle due realtà imprenditoriali è già in liquidazione giudiziale. Un colpo per la cittadinanza molto legata bar nato nel 1918 sotto i portici di via Pietro Micca e diventato nel tempo un classico dell'appuntamento pomeridiano per l’aperitivo in centro, oltre che ristorante. Senza dimenticare che la sua fama ha radici anche nel mondo del calcio, visto che è stato il luogo dove è stato fondato, il 3 dicembre 1906, il Torino Football Club.