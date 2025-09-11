Torino, maxi frode da 100 mln: sotto sequestro anche bar Norman

La Guardia di finanza, coordinata dalla procura di Torino, ha eseguito un sequestro preventivo da 26,5 milioni di euro per reati tributari e somministrazione irregolare di manodopera. Sono nove le persone indagate e dieci le società finite sotto sequestro. Le accuse, a vario titolo, comprendono associazione per delinquere, dichiarazione fraudolenta, omessa dichiarazione e omesso versamento Iva

La Guardia di finanza, coordinata dalla procura di Torino, ha eseguito un sequestro preventivo da 26,5 milioni di euro per reati tributari e somministrazione irregolare di manodopera. L’operazione, denominata “Epicentro”, ha coinvolto due gruppi imprenditoriali torinesi attivi soprattutto nella logistica. L’accusa è di aver creato un sistema basato su società 'serbatoio', 'filtro' e committenti, con l'impiego irregolare in media di oltre 2.000 lavoratori tra il 2018 e il 2023. Il meccanismo prevedeva contratti di appalto fittizi, emissione e utilizzo di fatture false e sistematico mancato versamento di imposte, con un giro di fatture per operazioni inesistenti stimato in oltre 100 milioni.

Le indagini hanno riguardato committenti in Piemonte, Lombardia, Lazio, Veneto, Liguria ed Emilia-Romagna, con riscontri ottenuti anche da sequestri informatici e testimonianze dei lavoratori. Sono nove le persone indagate e dieci le società finite sotto sequestro. Le accuse, a vario titolo, comprendono associazione per delinquere, dichiarazione fraudolenta, omessa dichiarazione e omesso versamento Iva.