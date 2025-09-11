Torino, maxi frode da 100 mln: sotto sequestro anche bar Norman

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Torino, maxi frode da 100 milioni: sotto sequestro anche storico bar Norman

Cronaca

La Guardia di finanza, coordinata dalla procura di Torino, ha eseguito un sequestro preventivo da 26,5 milioni di euro per reati tributari e somministrazione irregolare di manodopera. Sono nove le persone indagate e dieci le società finite sotto sequestro. Le accuse, a vario titolo, comprendono associazione per delinquere, dichiarazione fraudolenta, omessa dichiarazione e omesso versamento Iva

ascolta articolo

La Guardia di finanza, coordinata dalla procura di Torino, ha eseguito un sequestro preventivo da 26,5 milioni di euro per reati tributari e somministrazione irregolare di manodopera. L’operazione, denominata “Epicentro”, ha coinvolto due gruppi imprenditoriali torinesi attivi soprattutto nella logistica. L’accusa è di aver creato un sistema basato su società 'serbatoio', 'filtro' e committenti, con l'impiego irregolare in media di oltre 2.000 lavoratori tra il 2018 e il 2023. Il meccanismo prevedeva contratti di appalto fittizi, emissione e utilizzo di fatture false e sistematico mancato versamento di imposte, con un giro di fatture per operazioni inesistenti stimato in oltre 100 milioni. 

Le indagini hanno riguardato committenti in Piemonte, Lombardia, Lazio, Veneto, Liguria ed Emilia-Romagna, con riscontri ottenuti anche da sequestri informatici e testimonianze dei lavoratori. Sono nove le persone indagate e dieci le società finite sotto sequestro. Le accuse, a vario titolo, comprendono associazione per delinquere, dichiarazione fraudolenta, omessa dichiarazione e omesso versamento Iva.

Il Bar Norman sotto sequestro

Le 'società serbatoio', gestite da prestanome e prive di reale operatività, facevano ricadere i debiti fiscali e contributivi sui lavoratori, mentre le 'società filtro' rifatturavano i servizi ai committenti, ostacolando i controlli. Il gip ha disposto anche l'amministrazione giudiziaria di una delle principali società 'filtro' coinvolte, con più di 500 dipendenti, attiva nella logistica e nella ristorazione, titolare di diversi locali tra cui noti ristoranti e uno storico esercizio del centro di Torino, il Bar Norman, posto sotto sequestro. Una delle due realtà imprenditoriali è già in liquidazione giudiziale. Un colpo per la cittadinanza molto legata bar nato nel 1918 sotto i portici di via Pietro Micca e diventato nel tempo un classico dell'appuntamento pomeridiano per l’aperitivo in centro, oltre che ristorante. Senza dimenticare che la sua fama ha radici anche nel mondo del calcio, visto che è stato il luogo dove è stato fondato, il 3 dicembre 1906, il Torino Football Club.

Cronaca: Ultime notizie

Torino, maxi frode da 100 mln: sotto sequestro anche bar Norman

Cronaca

La Guardia di finanza, coordinata dalla procura di Torino, ha eseguito un sequestro preventivo da...

Venezia, insulti e schiaffi a turisti ebrei: fermati gli aggressori

Cronaca

L'episodio è avvenuto nella notte tra il 7 e l'8 settembre presso un chiosco in Strada Nuova,...

Addio a Stefano Benni, camera ardente a Bologna il 13 settembre

Cronaca

La Camera ardente si terrà nel Cortile dell'Archiginnasio, palazzo storico e simbolo del mondo...

Meteo, dopo il maltempo torna il caldo: dove saliranno le temperature

Cronaca

Nelle prossime ore diverse regioni italiane dovranno ancora fare i conti con piogge, temporali e...

Roma, Gualtieri: "Entro 5 anni potremo fare il bagno nel Tevere"

Cronaca

Intervenendo al Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka, il sindaco di Roma ha parlato di "un...

Cronaca: i più letti