Giovane stuprata nel milanese, fermato un uomo

Cronaca

Si tratta di un cittadino straniero, che avrebbe presentato una richiesta di asilo. La violenza è avvenuta tra sabato 30 e domenica 31 agosto dopo che la ragazza aveva trascorso la serata con la sorella e stava rientrando a casa da sola

ascolta articolo

Svolta nelle indagini per lo stupro ai danni di una ragazza di 18 anni nei pressi della stazione ferroviaria di San Zenone al Lambro, in provincia di Milano. E' stato eseguito il fermo di un cittadino straniero, che avrebbe presentato una richiesta di asilo. Non si conosco al momento le sue generalità, né le circostanze in cui l'uomo è stato fermato, si sa soltanto che ad incastrarlo sarebbe stato il dna. Le indagini sono state coordinate dalla Procura di Lodi, guidata da Laura Pedio, e condotte dai carabinieri della Compagnia di San Donato. Il fermo dovrà essere sottoposto alla convalida del gip. 

 

Le indagini

La violenza è avvenuta tra sabato 30 e domenica 31 agosto. L'incubo, secondo il racconto della giovane vittima, è cominciato verso 23 di sabato sera. La ragazza aveva trascorso la serata con la sorella e stava rientrando a casa da sola. Arrivata in prossimità della stazione, vicino a un sottopassaggio, le si è parato davanti un uomo che l'ha strattonata e poi portata in un'area verde. Là, nascosto dalla vegetazione, l'ha immobilizzata, picchiata e stuprata. La giovane, rimasta in balia dell'aggressore per circa un'ora prima di riuscire a chiamare, in lacrime, il 112. Nel corso delle indagini è stato repertato del materiale biologico e, per identificare l'aggressore, sono stati effettuati test del dna a tappeto nel centro di accoglienza vicino alla stazione. Controllate anche le telecamere della zona, comprese quelle dei capannoni industriali. "Chi sa qualcosa, chiami i carabinieri e lo racconti", era stato l'appello del procuratore di Lodi, Laura Pedio. 

Stupro nel Milanese, traccia biologica dell'aggressore
Cronaca

Sondaggio, 80% delle donne non si sente al sicuro per strada di notte

In Italia continua a restare molto alta l'attenzione sui femminicidi, dopo il caso di Giulia Cecchettin. Secondo una rilevazione realizzata da Quorum / YouTrend per Sky TG24, il 58% degli intervistati concorda nel considerarli un reato più grave rispetto agli altri omicidi. Le soluzioni ritenute più efficaci per contrastare il fenomeno sono l'insegnamento di parità di genere ed educazione affettiva nelle scuole e l'inasprimento delle pene. Per l'83% quando le donne denunciano un abuso sessuale devono essere credute

