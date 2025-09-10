Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Catania, violenza sessuale su collega: interdizione per ex primario

Cronaca

Secondo l'accusa il medico quando era responsabile di un reparto nell'ospedale di Paternò, avrebbe tenuto "comportamenti espliciti finalizzati a ottenere prestazioni sessuali da personale femminile della struttura" forte del suo ruolo gerarchico, anche "durante i turni di lavoro"

ascolta articolo

Un medico di 63 anni, Giuseppe Reina, attualmente in servizio nel sistema pubblico sanitario di Catania, è stato sospeso dall'incarico perché indagato per violenza sessuale. Secondo l'accusa quando era primario di un reparto nell'ospedale di Paternò, avrebbe tenuto "comportamenti espliciti finalizzati a ottenere prestazioni sessuali da personale femminile della struttura" forte del suo ruolo gerarchico, anche "durante i turni di lavoro". Il gip ha ravvisato gravi indizi per uno solo dei diversi casi contestati dalla Procura, quello ai danni di una collega medico chirurgo che "avrebbe costretto a subire atti sessuali". 

Cronaca: Ultime notizie

Maltempo, centinaia interventi Vdf. Allerta arancione in 5 regioni

Cronaca

Nubifragi e temporali su quasi tutta Italia, con livello di allarme medio su Friuli-Venezia...

Catania, violenza sessuale su collega: interdizione per ex primario

Cronaca

Secondo l'accusa il medico quando era responsabile di un reparto nell'ospedale di Paternò,...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 10 settembre: rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo l'attacco israeliano contro la...

16 foto

Maturità 2025, sessione straordinaria: prima prova, date e cosa sapere

Cronaca

Si tratta di una soluzione necessaria e attesa per garantire a tutti gli studenti la possibilità...

Roma, precipita durante lavori su palazzo: morto operaio di 53 anni

Cronaca

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, originario della Romania, stava lavorando alla...

Cronaca: i più letti