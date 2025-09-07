Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Lecce, muore su una sedia in attesa di cure in ospedale: 8 indagati

Cronaca

Secondo quanto denunciano i famigliari, l'uomo, giunto in ospedale poco dopo le 18 dello scorso 3 settembre con forti dolori al torace, sarebbe stato trascurato dai sanitari, i quali avrebbero sottovalutato la sua situazione clinica, malgrado le condizioni del paziente sembrassero peggiorare col passare del tempo. L'iscrizione nel registro degli indagati delle otto persone è un atto dovuto in attesa degli sviluppi dell'inchiesta

ascolta articolo

Otto operatori sanitari, tra medici, infermieri e altre figure professionali sono sotto indagine per la morte del camionista 52enne Danilo Pellegrino, avvenuta nel pomeriggio di mercoledì 3 settembre mentre, all'ospedale Ferrari di Casarano (Lecce), attendeva i risultati degli esami cui era stato sottoposto dopo avere avvertito dolori al petto. L'iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto in attesa degli sviluppi dell'inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Erika Masetti che ipotizza il reato di responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario. Il fascicolo è stato aperto a seguito della denuncia, con successive integrazioni, presentata dalla moglie e dalla figlia del 52enne originario di Collepasso.

 

La denuncia della famiglia

 Dall'autopsia, prevista per domani, lunedì 8 settembre, potrebbero emergere elementi importanti ai fini della individuazione di eventuali responsabilità. Secondo quanto denunciano i famigliari, l'uomo, giunto in ospedale poco dopo le 18 con forti dolori al torace, sarebbe stato trascurato dai sanitari, i quali avrebbero sottovalutato la sua situazione clinica, malgrado le condizioni del paziente sembrassero peggiorare col passare del tempo e le ripetute richieste di intervento da parte della moglie. Pellegrino sarebbe stato lasciato in sala d'attesa, seduto su una sedia, privo della necessaria assistenza. Prima di accasciarsi e di perdere i sensi, avrebbe detto alla moglie di accusare difficoltà respiratorie e di sentire le forze venire meno. Il decesso sarebbe sopraggiunto dopo circa un'ora di attesa.

Vedi anche

Incidenti stradali e malasanità, cambiano i risarcimenti: ecco come

Cronaca: Ultime notizie

In moto contro un muro nello Spezzino, muoiono a 18 e 19 anni

Cronaca

L'impatto è avvenuto poco dopo le 17 a Follo. Per oltre mezz'ora i sanitari hanno tentato di...

Lecce, muore su una sedia in attesa di cure in ospedale: 8 indagati

Cronaca

Secondo quanto denunciano i famigliari, l'uomo, giunto in ospedale poco dopo le 18 dello scorso 3...

Auto travolge ciclista, un morto nel veronese

Cronaca

Nello schianto altre due persone sono rimaste ferite e trasportate in codice giallo negli...

Armani, in 16mila alla camera ardente. Funerali saranno a Rivalta

Cronaca

Come ieri, anche oggi moltissime persone si sono messe in fila all'ingresso del teatro di via...

35 foto

Stradella, sacerdote picchiato all’oratorio da un gruppo di minorenni

Cronaca

Sono ragazzi fragili di cui ci dobbiamo occupare”, ha commentato Don Daniele Lotteri dopo...

Cronaca: i più letti