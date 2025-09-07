Esplosione in un ristorante per fuga di gas, 3 feriti ad Alghero

Due dipendenti del ristorante e una donna che passava davanti al locale sono stati soccorsi ma non sarebbero in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri. Il ristorante è stato dichiarato inagibile

Una fuga di gas da una bombola, questa sera, ha provocato un'esplosione nella cucina di un ristorante in piazza Duomo, nel centro storico di Alghero. La deflagrazione ha ferito due dipendenti del ristorante e una donna che passava davanti al locale e che è stata colpita a una gamba da una scheggia di vetro. I tre feriti sono stati soccorsi dal 118 e accompagnati all'ospedale civile di Alghero. Nessuno di loro sembrerebbe in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri. La zona è stata circoscritta e l'intera palazzina di cui il ristorante occupa il piano terra è stata evacuata. Il ristorante è stato dichiarato inagibile.