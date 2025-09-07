Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Esplosione in un ristorante per fuga di gas, 3 feriti ad Alghero

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Due dipendenti del ristorante e una donna che passava davanti al locale sono stati soccorsi ma non sarebbero in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri. Il ristorante è stato dichiarato inagibile

ascolta articolo

Una fuga di gas da una bombola, questa sera, ha provocato un'esplosione nella cucina di un ristorante in piazza Duomo, nel centro storico di Alghero. La deflagrazione ha ferito due dipendenti del ristorante e una donna che passava davanti al locale e che è stata colpita a una gamba da una scheggia di vetro. I tre feriti sono stati soccorsi dal 118 e accompagnati all'ospedale civile di Alghero. Nessuno di loro sembrerebbe in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri. La zona è stata circoscritta e l'intera palazzina di cui il ristorante occupa il piano terra è stata evacuata. Il ristorante è stato dichiarato inagibile. 

Cronaca: Ultime notizie

Esplosione in un ristorante per fuga di gas, 3 feriti ad Alghero

Cronaca

Due dipendenti del ristorante e una donna che passava davanti al locale sono stati soccorsi ma...

In moto contro un muro nello Spezzino, muoiono a 18 e 19 anni

Cronaca

L'impatto è avvenuto poco dopo le 17 a Follo. Per oltre mezz'ora i sanitari hanno tentato di...

Lecce, muore su una sedia in attesa di cure in ospedale: 8 indagati

Cronaca

Secondo quanto denunciano i famigliari, l'uomo, giunto in ospedale poco dopo le 18 dello scorso 3...

Auto travolge ciclista, un morto nel veronese

Cronaca

Nello schianto altre due persone sono rimaste ferite e trasportate in codice giallo negli...

Armani, in 16mila alla camera ardente. Funerali saranno a Rivalta

Cronaca

Come ieri, anche oggi moltissime persone si sono messe in fila all'ingresso del teatro di via...

35 foto

Cronaca: i più letti