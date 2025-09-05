Ichnos International Sardegna Awards: i premi e l'assegnazione

Esplora tutte le offerte Sky
Ichnos International Sardegna Awards: i premi e la data della cerimonia di assegnazione

Cronaca

La cerimonia di premiazione del Premio Ichnos International Sardegna Awards si terrà al Forte Village di Pula in Sardegna il 26 e il 27 settembre. Premiati i giornalisti Nello Scavo, Giorgio Zanchini, Angela Caponetto e Stefania Prandi

ascolta articolo

Il Premio Ichnos International Sardegna Awards è stato assegnato al giornalista Nello Scavo, inviato del quotidiano Avvenire. La sezione dedicata al giornalismo culturale assegnata invece a Giorgio Zanchini, giornalista Rai, quella dedicata al giornalismo d'inchiesta ad Angela Caponetto.  Il premio come miglior fotoreporter dell'anno assegnato a Stefania Prandi

La cerimonia di consegna dei premi si terrà venerdì 26 e sabato 27 settembre al Forte Village di Pula in Sardegna. L'evento, patrocinato dall'Ordine Nazionale dei giornalisti, è realizzato con il contributo della Regione Sardegna, dell'assessorato alla Cultura e con la partnership di AeroItalia. Media Partner è Skytg24. Sarà presente alla cerimonia anche l’ex presidente Maarten Van Aalderen corrispondente del quotidiano olandese De Telegraaf, autore di numerosi libri, tra cui “Il bello dell’Italia” e “Talenti d’Italia”.

La giuria

Lo ha deciso la giuria composta da  Luigi Contu, direttore Ansa, Davide Desario, direttore Adnkronos, Gaspare Borsellino, direttore Italpress, Veronica Gentili, giornalista e coduttice Mediaset, Emanuele Dessì, direttore Unione Sarda, Maria Latella, giornalista, Dario Maltese, vice direttore Tg 5, Anthony Muroni, Direttore di Tele Sardegna, Emma D’Aquino, giornalista Rai TgUno, Ilaria Portas, Assessore alla Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Sardegna, Susi Ronchi, giornalista e coordinatrice “Giulia Sardegna”, Elvira Serra, scrittrice e giornalista del Corriere della sera, Giacomo Bedeschi, ex direttore della Nuova Sardegna, Michele Cagiano, vice direttore Skytg24, e dal segretario generale  Luciano Tancredi, direttore della Nuova Sardegna.  

