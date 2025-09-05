Ichnos International Sardegna Awards: i premi e l'assegnazione

La cerimonia di premiazione del Premio Ichnos International Sardegna Awards si terrà al Forte Village di Pula in Sardegna il 26 e il 27 settembre. Premiati i giornalisti Nello Scavo, Giorgio Zanchini, Angela Caponetto e Stefania Prandi

Il Premio Ichnos International Sardegna Awards è stato assegnato al giornalista Nello Scavo, inviato del quotidiano Avvenire. La sezione dedicata al giornalismo culturale assegnata invece a Giorgio Zanchini, giornalista Rai, quella dedicata al giornalismo d'inchiesta ad Angela Caponetto. Il premio come miglior fotoreporter dell'anno assegnato a Stefania Prandi.

La cerimonia di consegna dei premi si terrà venerdì 26 e sabato 27 settembre al Forte Village di Pula in Sardegna. L'evento, patrocinato dall'Ordine Nazionale dei giornalisti, è realizzato con il contributo della Regione Sardegna, dell'assessorato alla Cultura e con la partnership di AeroItalia. Media Partner è Skytg24. Sarà presente alla cerimonia anche l’ex presidente Maarten Van Aalderen corrispondente del quotidiano olandese De Telegraaf, autore di numerosi libri, tra cui “Il bello dell’Italia” e “Talenti d’Italia”.