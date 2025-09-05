Esplora tutte le offerte Sky
Reggio Calabria, camion investe operai: un morto e due feriti

L'incidente a Sinopoli, in un tratto di strada in discesa. Il mezzo di proprietà della ditta della quale gli operai erano dipendenti si sarebbe improvvisamente mosso, forse a causa di un guasto ai freni, travolgendo un piccolo mezzo da cantiere, che a sua volta ha investito i lavoratori

 Un operaio è morto e altri due sono rimasti feriti dopo essere stati investiti da un camion mentre stavano lavorando per la posa di cavi di fibra ottica. L'incidente si è verificato a Sinopoli, nel Reggino, in un tratto di strada in discesa. Secondo una prima ricostruzione, il camion di proprietà della ditta della quale gli operai erano dipendenti si sarebbe improvvisamente mosso, forse a causa di un guasto ai freni, travolgendo un piccolo mezzo da cantiere, che a sua volta ha investito i tre lavoratori. 

I due feriti non sono gravi

L'operaio in condizioni più gravi è stato trasferito con l'elisoccorso nell'ospedale di Reggio Calabria, dove è morto poco dopo il ricovero. I due feriti, ricoverati anche loro a Reggio Calabria, non sono in condizioni gravi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti, insieme al personale del 118 e ai vigili del fuoco, i carabinieri, che hanno avviato le indagini per accertare eventuali responsabilità.

