Napoli, ferita dal marito lo accoltella a morte

Omicidio la scorsa notte a Napoli dove una donna aggredita e ferita con un coltello dal marito si è difesa e l'ha accoltellato a sua volta uccidendolo. E' accaduto tra le 2,30 e le 2,45. La donna ha chiamato i soccorsi e in via Sant'Arcancengelo a Baiano, nel quartiere Vicaria-Mercato, è giunta la Polizia di Stato, con pattuglie dell'Upg e del commissariato Decumani. La donna è stata accompagnata nell'ospedale Vecchio Pellegrini della città dove è stata ricoverata in codice rosso ma non in pericolo di vita: la sua versione dei fatti e la sua posizione sono al vaglio della Squadra Mobile e della Procura di Napoli.     

 

