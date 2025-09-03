Furto al Museo di Isernia, rubati 200mila euro di merletti

Sindaco di Isernia: "Atto gravissimo che ferisce la nostra identità"

A dare notizia di quanto accaduto è il primo cittadino di Isernia, Piero Castrataro. "Con grande amarezza - scrive sui social commentando il furto - vi comunico che questa notte alcuni malviventi si sono introdotti nel nostro Museo Civico della Memoria, portando via numerosi manufatti di tombolo antico, patrimonio unico ed inestimabile per la nostra comunità. Si tratta di un atto gravissimo, che ferisce la nostra identità. Il Museo non è solo un luogo di esposizione che racconta la storia della città, ma la casa della memoria collettiva, costruita grazie all’impegno e al contributo di tante generazioni. Le indagini sono state avviate e sono in corso i rilievi da parte della Polizia, supportata anche dalla Scientifica. Affinché si faccia piena luce su questo atto vile ed inaccettabile, l’Amministrazione comunale resterà in costante contatto con le forze dell’ordine, che ringrazio sinceramente per l’impegno quotidiano al servizio del nostro territorio e dei cittadini. Naturalmente, in questi casi, è fondamentale la collaborazione di tutti, di chiunque abbia potuto vedere o sentire qualcosa di sospetto. Anche un dettaglio apparentemente banale può risultare utile ai fini delle indagini. Il furto di questa notte ci impone, in qualità di Istituzione, di investire ancora di più in prevenzione e sicurezza. Il primo passo sarà quello di potenziare il servizio di videosorveglianza con l’installazione di ulteriori telecamere nel centro storico. Spero vivamente - conclude il post - che i responsabili del furto siano individuati e che quanto ingiustamente sottratto possa essere restituito al nostro Museo".