Roma, oggi lo sfratto per i gestori dell'Antico Caffè Greco

Il contenzioso giudiziario è durato 8 anni. Scatta oggi, ufficialmente, lo sfratto per i gestori dell’Antico Caffè Greco in via dei Condotti a Roma. Già nel 1953 l’allora ministro dell’Istruzione, Antonio Segni, pose il vincolo storico-culturale sul locale fondato nel 1760 e frequentato, negli anni, da Baudelaire, Nietzsche, Giacomo Leopardi e Gabriele D’Annunzio. Sul caso la Cassazione si era espressa nel luglio dell’anno scorso con una sentenza che ha reso definitiva la disdetta di affitto, dando quindi ragione all’Ospedale Israelitico (proprietario del locale) e riconoscendogli il diritto a rientrare in possesso della struttura, il cui contratto di locazione è scaduto dal 2017.

Sentenza "pilatesca"

Una sentenza “un po’ pilatesca – sottolinea Carlo Pellegrini, gestore insieme alla moglie Flavia – perché da un lato dice che non si può impedire al locatore di intimare lo sfratto ma dice anche che il ‘Caffè Greco’ deve stare lì dove sta, per il vincolo storico-culturale”. “Abbiamo fatto un’offerta di affitto annuale più alta di quanto previsto dal loro piano di risanamento ma l’hanno rifiutata” spiega il gestore. E a poche ore dall’arrivo dell’ufficiale giudiziario che eseguirà lo sfratto, avverte: “Ci faremo trovare con i nostri avvocati, certamente, dopo 8 anni che combattiamo questa battaglia, la vicenda non si chiuderà domani”. Ora però nell’annosa ‘querelle’ sono entrati anche i preziosi mobili e quadri che da sempre sono all’interno del ‘Caffè Greco’ e sono anche questi sottoposti al vincolo. “Per questioni legate alla sicurezza dell’impianto elettrico li abbiamo spostati temporaneamente e comunque quadri e mobili sono nostri, li abbiamo comprati”.

Locale di importanza storico-culturale dal 1953

Sul fronte opposto i legali che hanno assistito l’Ospedale Israelitico nella lunga battaglia giudiziaria. “I gestori hanno portato via lo storico arredo del Caffè Greco adducendo motivi di salvaguardia ma c’è un vincolo di inamovibilità su mobili e quadri, quindi devono essere restituiti alla loro sede” avverte l’avvocato Ugo Limentani. “L’intero Caffè Greco fu sottoposto a vincolo come bene di particolare importanza storico-culturale nel 1953, insieme a licenza e mobili, che quindi non possono essere asportati per vincolo di legge. In tutti questi anni abbiamo chiesto ai gestori di esibire i titoli di proprietà. Ad ogni modo – evidenzia– qualora anche siano loro gli effettivi proprietari, gli arredi devono tornare alla loro storica sede, e poi i gestori saranno indennizzati”.