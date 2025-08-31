Rione Monti, l’impero romano degli ATM

I segni della turistificazione sul più antico quartiere di Roma: un tempo rione popolare, ricco di botteghe, mercati e artigiani, oggi è caratterizzato da minimarket, depositi bagagli, ATM e B&B. I residenti raccontano lo spopolamento e la progressiva scomparsa dei giovani, i commercianti faticano a resistere alle pressioni del turismo di massa. Davanti a una crisi sociale e urbana, è necessario un nuovo modello, che accolga i turisti con esperienze autentiche e non spinga via gli abitanti storici