Incidente con il parapendio, uomo si schianta e muore nel Fiorentino

I vigili del fuoco sono intervenuti con il personale del 118 in località Monte Carpinaccio, a Fiorenzuola, sull'Appennino tosco-romagnolo nel primo pomeriggio di oggi. Per la vittima, 36 anni, non c'è stato nulla da fare

Incidente con il parapendio nel Fiorentino. Un uomo di 36 anni è morto dopo essersi schiantato a Fiorenzuola, sull'Appennino tosco-romagnolo. I vigili del fuoco sono intervenuti con il personale del 118 in località Monte Carpinaccio, per dare supporto ai sanitari nel soccorso, ma per la vittima non c'è stato niente da fare a causa dei gravi traumi subiti nella caduta al suolo. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi. Sul posto anche i carabinieri.

