Siti sessisti, indagano Procure: verso stretta server e class action

Sul caso è intervenuta anche la premier Giorgia Meloni le cui immagini, come altre donne politiche, sono finite nelle piattaforme oggetto delle indagini. "Sono disgustata da ciò che è accaduto, e voglio rivolgere la mia solidarietà e vicinanza a tutte le donne che sono state offese, insultate, violate nell'intimità dai gestori di questo forum e dai suoi 'utenti'", ha detto la Presidente del Consiglio in un colloquio con il Corriere della Sera. E aggiunge: "È avvilente constatare che nel 2025 ci sia ancora chi consideri normale e legittimo calpestare la dignità di una donna e farne oggetto di insulti sessisti e volgari, nascondendosi per di più dietro l'anonimato".