Salento, incendio vicino a case vacanze: decine di persone evacuate

Cronaca
©Ansa

Un vasto rogo è in corso tra Torre Chianca e Torre Rinalda, marine di Lecce, all'altezza di Spiaggiabella: colpita l'area protetta del Parco naturale regionale Bosco e Paludi di Rauccio. Due Canadair in volo per spegnere le fiamme assieme a vigili del fuoco e volontari della Protezione civile

Un vasto incendio di macchia mediterranea è in corso tra Torre Chianca e Torre Rinalda, marine di Lecce, all'altezza di Spiaggiabella, e ha aggredito l'area protetta del Parco naturale regionale Bosco e Paludi di Rauccio, lambendo numerose abitazioni e strutture ricettive. Decine di persone, tra turisti e residenti, sono state evacuate. Sul posto stanno operando in tandem due Canadair decollati da Lamezia Terme con squadre dei vigili del fuoco e volontari della Protezione civile.  Le fiamme, alimentate dal forte vento di scirocco si sono rapidamente propagate. Le stradine che attraversano le marine sono state chiuse al transito. 

