Imperia, operaio precipita dal tetto del Municipio e muore

La tragedia è avvenuta a Castel Vittorio. Sul posto oltre ai sanitari del soccorso locale, anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. In corso i rilievi per comprendere la dinamica dell'evento

 

Un operaio di 55 anni, Massimiliano B. di Sanremo, è morto stamani dopo essere caduto dal tetto del Comune di Castel Vittorio, in alta val Nervia, nell'entroterra di Ventimiglia. L'uomo, in seguito alla caduta, è finito in una intercapedine e stanno cercando di recuperare il corpo. Sono intervenuti il personale sanitario del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Era stato allertato anche l'elisoccorso Grifo, ma purtroppo per il l'operaio non c'è stato nulla da fare. Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente e verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza nei posti di lavoro. 

