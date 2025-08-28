Allarme per rischio idrogeologico e temporali forti dalle 18 di oggi alle 7 di domani. Sui social il presidente della Regione Eugenio Giani invita a "prestare attenzione". "Il sistema di Protezione civile della Toscana è pronto ad intervenire in caso di necessità", aggiunge

Emessa un'allerta arancione per rischio idrogeologico e temporali forti dalle 18 di oggi alle 7 di domani, venerdì 29 agosto, sulla Toscana centro-settentrionale e arcipelago e costa fino al golfo di Follonica. Per le stesse zone, dalle 14 alle 18 di oggi, è stato emesso un codice giallo sempre per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti. Per lo stesso motivo, allerta gialla sul resto della regione fino alle 20 di domani.

Il messaggio del governatore Giani

Sui social il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani invita a "prestare attenzione". "Il sistema di Protezione civile della Toscana è pronto ad intervenire in caso di necessità", aggiunge. "Peggioramento nel corso del pomeriggio sul nord ovest e sulla costa centro-settentrionale con forti temporali che tra la sera e la notte potranno interessare anche le altre zone della regione, in particolare quelle centro settentrionali. Domani, in mattinata condizioni di variabilità con precipitazioni sparse. Dalla tarda mattina /primo pomeriggio di domani, venerdì, nuovo aumento dell'instabilità sulle zone centro meridionali con possibili temporali anche forti. Possibili grandinate e forti raffiche di vento".