West Nile virus, donna di 81 anni morta in provincia di Rovigo

©Ansa

La donna soffriva di patologie pregresse e nei giorni scorsi ha accusato febbre alta e sintomi neurologici. È deceduta in 24 ore

Un'anziana della provincia di Rovigo, Adriana Meneghelli, 81 anni di Castelmassa, è la prima vittima in Veneto per il virus West Nile. La donna soffriva di patologie pregresse e nei giorni scorsi ha accusato febbre alta e sintomi neurologici, che il 22 agosto ne hanno reso necessario il ricovero all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Rovigo, dove le è stata riscontrata la forma neuroinvasiva, degenerata in in encefalite. La morte è avvenuta nel giro di 24 ore.

