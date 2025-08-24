Caracas, liberati gli italo-venezuelani Amerigo De Grazia e Margarita

La Farnesina annuncia la scarcerazione dei due connazionali, detenuti nell’Helicoide. Restano a Caracas e lunedì compariranno in tribunale. Prosegue l’impegno per Alberto Trentini e altri italiani ancora in carcere.

Nella notte a Caracas, è stata annunciata la liberazione degli italo-venezuelani Amerigo De Grazia (arrestato il 7 agosto 2024) e Margarita Assenza (arrestata il 2 ottobre 2024), insieme a un gruppo di altri detenuti. Lo rende noto la Farnesina, che sottolinea come il risultato sia maturato anche grazie al lavoro delle istituzioni “su impulso del Ministro Antonio Tajani e del Governo”.