Caracas, liberati gli italo-venezuelani Amerigo De Grazia e Margarita

Cronaca

La Farnesina annuncia la scarcerazione dei due connazionali, detenuti nell’Helicoide. Restano a Caracas e lunedì compariranno in tribunale. Prosegue l’impegno per Alberto Trentini e altri italiani ancora in carcere.

Nella notte a Caracas, è stata annunciata la liberazione degli italo-venezuelani Amerigo De Grazia (arrestato il 7 agosto 2024) e Margarita Assenza (arrestata il 2 ottobre 2024), insieme a un gruppo di altri detenuti. Lo rende noto la Farnesina, che sottolinea come il risultato sia maturato anche grazie al lavoro delle istituzioni “su impulso del Ministro Antonio Tajani e del Governo”.

I due lunedì in tribunale 

De Grazia, ex deputato dell’opposizione dell’Assemblea Nazionale, era rinchiuso in isolamento nel carcere dell’Helicoide. Le sue condizioni di salute avevano spinto l’Ambasciata d’Italia a sollecitare ripetutamente cure specialistiche. Assenza, invece, collaborava con il sindaco di Maracaibo Rafael Ramirez, arrestato insieme a lei con l’accusa di aver commesso “reati contro il patrimonio dello Stato”.

Entrambi, pur scarcerati, non potranno lasciare Caracas e dovranno comparire in tribunale lunedì per chiarire la propria posizione. Per altri detenuti è stato disposto il regime di detenzione domiciliare. La Farnesina ha confermato che prosegue l’azione per la liberazione di Alberto Trentini e di tutti gli altri italiani ancora detenuti.

