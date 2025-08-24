Gardone Riviera, sfida tra amici: giovane investito sulla Gardesana

Un gruppo di ragazzi poco più che ventenni ha inscenato un gioco estremo fingendo di gettarsi sotto le auto in corsa. Nella notte, un 26enne irlandese è stato colpito da un veicolo ed è ora ricoverato agli Spedali Civili di Brescia: le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita.

Una notte d’estate sul lago di Garda si è trasformata in un dramma sfiorato. A Gardone Riviera, lungo la Gardesana, un gruppo di ragazzi poco più che ventenni ha improvvisato una sfida estrema che prevedeva di fingere di lanciarsi sotto le auto in transito. Un gioco pericoloso, che poco dopo le 2.30 è degenerato in un grave incidente. Secondo le ricostruzioni, la comitiva si trovava all’altezza dell’hotel Monte Baldo quando, durante la messa in scena, un giovane irlandese del 1998 ha perso l’equilibrio ed è stato travolto da un veicolo in arrivo. L’impatto, inevitabile, gli ha causato ferite serie.

Il ragazzo non risulta in pericolo di vita

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e un’eliambulanza che ha trasportato il ragazzo agli Spedali Civili di Brescia. Le sue condizioni sono gravi, ma al momento non risulta in pericolo di vita. L’episodio ha destato forte preoccupazione tra i residenti e i turisti, che hanno assistito a momenti di panico sulla Gardesana, una delle strade più trafficate del Garda. Le forze dell’ordine stanno ora ricostruendo l’accaduto per capire le dinamiche precise della sfida improvvisata e valutare eventuali responsabilità. Il caso si inserisce in un fenomeno più ampio di giochi e “prove di coraggio” messi in scena da giovani, spesso ripresi con smartphone e condivisi sui social. Sfide che possono sembrare goliardiche, ma che nascondono rischi enormi, come dimostra quanto accaduto a Gardone Riviera.