Pisa, donna muore dopo puntura 'illegale' per trattamento estetico

Dopo l'assunzione della sostanza la vittima è stata ricoverata all'ospedale del capoluogo toscano, dove poi è deceduta nei giorni scorsi. Sulla vicenda ha avviato approfondimenti la squadra mobile di Pisa

Una donna è morta a Pisa dopo aver fatto ricorso a una puntura per un trattamento estetico. "Mirella è morta dopo tante sofferenze, dopo un'iniezione di olio illegale, non chiamiamolo silicone", ha denunciato Regina Satariano, presidente del Consultorio transgenere di Torre del Lago (Lucca), che da anni lotta contro "questa piaga (che ha lasciato un'altra povera vittima)". Sulla vicenda ha avviato approfondimenti la squadra mobile di Pisa per cercare di ricostruire la vicenda.

Il ricovero e la morte all'ospedale del capoluogo toscano

Dopo l'assunzione della sostanza la vittima è stata ricoverata all'ospedale di Pisa, dove poi è deceduta nei giorni scorsi. Ora Satariano ha chiesto alle autorità competenti "di fare luce sulla vicenda". In assenza di un vero e proprio esposto la polizia sta svolgendo accertamenti, pur mantenendo il riserbo dovuto sulle attività di indagine svolte. Il primo passo sarà certamente l'acquisizione della cartella clinica della paziente, ma la denuncia pubblica dell'attivista transgender ha fatto scattare gli approfondimenti di legge. 

