Quando le telecamere di sicurezza diventano un pericolo

Come proteggersi dai rischi dei sistemi informatici? Quali sono le pene per coloro che accedono abusivamente a circuiti privati? Esistono dispositivi in grado di farci sentire totalmente al sicuro? Dopo la pubblicazione illecita di video privati di Stefano De Martino e della sua compagna, il vice questore della Polizia Giancarlo Gennaro e l’esperto informatico Riccardo Meggiato a Sky TG24 parlano di tutti i lati oscuri della rete e di come difendersi da essi