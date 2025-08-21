Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cronaca

Quando le telecamere di sicurezza diventano un pericolo

Claudia Torrisi

Claudia Torrisi

©IPA/Fotogramma

Come proteggersi dai rischi dei sistemi informatici? Quali sono le pene per coloro che accedono abusivamente a circuiti privati? Esistono dispositivi in grado di farci sentire totalmente al sicuro? Dopo la pubblicazione illecita di video privati di Stefano De Martino e della sua compagna, il vice questore della Polizia Giancarlo Gennaro e l’esperto informatico Riccardo Meggiato a Sky TG24 parlano di tutti i lati oscuri della rete e di come difendersi da essi

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ