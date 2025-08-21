Esplora tutte le offerte Sky
Reggio Calabria, bambina cade dal quinto piano: è grave

Cronaca

Secondo quanto emerso quando la bambina è caduta erano presenti in casa i genitori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto

ascolta articolo

Una bambina di 7 anni è stata ricoverata in gravi condizioni nell'ospedale di Reggio Calabria per le ferite riportate precipitando dal balcone della sua abitazione, al quinto piano di un palazzo del rione Gebbione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno scortato l'ambulanza accorsa sul posto fino al pronto soccorso dell'ospedale, dove la bambina è stata ricoverata nel reparto di rianimazione in prognosi riservata. I carabinieri hanno informato il magistrato di turno alla Procura della Repubblica ed avviato le indagini per ricostruire la dinamica di quanto é accaduto. Secondo quanto é emerso dai primi accertamenti, la bambina si trovava in casa con i genitori ed è precipitata dal balcone perché si é sporta troppo. 

