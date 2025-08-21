Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Meteo, temporali al Centro-Nord e caldo al Sud: l'Italia si sta tropicalizzando

Cronaca

Introduzione

Alla base del cambiamento climatico c’è la stretta relazione tra riscaldamento globale e nubifragi: l'aumento della temperatura favorisce una maggiore evaporazione dei mari, quindi una maggiore disponibilità di vapore acqueo per le piogge. Si stima che, per ogni grado in più di temperatura, ci sia un aumento del'8% delle piogge totali

Quello che devi sapere

Clima sempre più tropicale

Si prevedono anche in futuro nubifragi sempre più intensi a causa del riscaldamento globale: il maltempo continua a colpire il Centro-Nord mentre al Sud si sfiorano i 39°C. Meteo.it, sottolinea la stretta relazione tra riscaldamento globale e nubifragi: l'aumento della temperatura favorisce una maggiore evaporazione dei mari, quindi una maggiore disponibilità di vapore acqueo per le piogge. Si stima che, per ogni grado in più di temperatura, ci sia un aumento del'8% delle piogge totali.

Clima sempre più tropicale

Atmosfera carica di umidità

È per questo motivo che anche in Italia, spesso sentiamo parlare di 'nubifragi da caldo'. Dal 7 agosto scorso un anticiclone ha portato in Italia massime fino a 40-42°C e minime record di 33°C: tutto questo calore ha causato un'estesa evaporazione dei nostri specchi d'acqua e caricato l'atmosfera di umidità e, con l'arrivo della prima perturbazione un po' più importante, l'umidità si è trasformata in pioggia.   

Atmosfera carica di umidità
pubblicità

Ancora pioggia al Nord e al Centro

Nelle prossime ore sono attesi temporali al Nord e al Centro: in particolare le regioni più interessate dal maltempo dovrebbero essere quelle di Nord-Est e le tirreniche centrali; al Sud si prevede un ulteriore aumento delle temperature fino a sfiorare i 39°C, con picchi a Catania di 37°C, Barletta 36°C e Cagliari 35°C.   

Ancora pioggia al Nord e al Centro

Instabilità nel week-end

Da venerdì sono previsti altri rovesci, a tratti intensi, specie tra Toscana e versante adriatico. Nel week-end resteranno degli strascichi instabili, con qualche acquazzone più probabile domenica al Nord.   

Instabilità nel week-end
pubblicità

Le previsioni per oggi, giovedì 21 agosto

Al Nord: ancora temporali forti specie in Liguria e al Nord-Est. Al Centro: maltempo con temporali forti, soprattutto sul versante tirrenico. Al Sud: molto caldo e soleggiato salvo rovesci in Campania.

 

Le previsioni per oggi, giovedì 21 agosto

Previsioni per domani, venerdì 22 agosto

Al Nord: instabile dal pomeriggio sul Triveneto. Al Centro: temporali sparsi, specie sugli Appennini delle Adriatiche. Al Sud: instabile tra Campania e Puglia con temporali, altrove caldo e poco nuvoloso.  

Previsioni per domani, venerdì 22 agosto
pubblicità

Previsioni per sabato 23 agosto

Al Nord: peggiorerà sul Triveneto verso sera. Al Centro: variabile con qualche rovescio. Al Sud: rovesci e temporali specie tra Puglia e Basilicata. Tendenza: domenica a tratti piovosa al Nord, temperature in ulteriore calo ovunque.  

Previsioni per sabato 23 agosto
pubblicità

Leggi anche

Cronaca

Leoncavallo, la storia del centro sociale di Milano

Cronaca

Meteo, temporali al Centro-Nord e caldo al Sud

Cronaca

Meeting di Rimini, programma, ospiti e temi dell'edizione 2025

Cronaca

Divorzi, come funziona la gestione degli animali domestici?

Cronaca

Documenti rubati in hotel e venduti online, come difendersi