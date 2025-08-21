Meteo, temporali al Centro-Nord e caldo al Sud

È per questo motivo che anche in Italia, spesso sentiamo parlare di 'nubifragi da caldo'. Dal 7 agosto scorso un anticiclone ha portato in Italia massime fino a 40-42°C e minime record di 33°C: tutto questo calore ha causato un'estesa evaporazione dei nostri specchi d'acqua e caricato l'atmosfera di umidità e, con l'arrivo della prima perturbazione un po' più importante, l'umidità si è trasformata in pioggia.