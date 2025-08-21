Meteo, temporali al Centro-Nord e caldo al Sud

Introduzione
Alla base del cambiamento climatico c’è la stretta relazione tra riscaldamento globale e nubifragi: l'aumento della temperatura favorisce una maggiore evaporazione dei mari, quindi una maggiore disponibilità di vapore acqueo per le piogge. Si stima che, per ogni grado in più di temperatura, ci sia un aumento del'8% delle piogge totali
Quello che devi sapere
Clima sempre più tropicale
Si prevedono anche in futuro nubifragi sempre più intensi a causa del riscaldamento globale: il maltempo continua a colpire il Centro-Nord mentre al Sud si sfiorano i 39°C. Meteo.it, sottolinea la stretta relazione tra riscaldamento globale e nubifragi: l'aumento della temperatura favorisce una maggiore evaporazione dei mari, quindi una maggiore disponibilità di vapore acqueo per le piogge. Si stima che, per ogni grado in più di temperatura, ci sia un aumento del'8% delle piogge totali.
Atmosfera carica di umidità
È per questo motivo che anche in Italia, spesso sentiamo parlare di 'nubifragi da caldo'. Dal 7 agosto scorso un anticiclone ha portato in Italia massime fino a 40-42°C e minime record di 33°C: tutto questo calore ha causato un'estesa evaporazione dei nostri specchi d'acqua e caricato l'atmosfera di umidità e, con l'arrivo della prima perturbazione un po' più importante, l'umidità si è trasformata in pioggia.
Ancora pioggia al Nord e al Centro
Nelle prossime ore sono attesi temporali al Nord e al Centro: in particolare le regioni più interessate dal maltempo dovrebbero essere quelle di Nord-Est e le tirreniche centrali; al Sud si prevede un ulteriore aumento delle temperature fino a sfiorare i 39°C, con picchi a Catania di 37°C, Barletta 36°C e Cagliari 35°C.
Instabilità nel week-end
Da venerdì sono previsti altri rovesci, a tratti intensi, specie tra Toscana e versante adriatico. Nel week-end resteranno degli strascichi instabili, con qualche acquazzone più probabile domenica al Nord.
Le previsioni per oggi, giovedì 21 agosto
Al Nord: ancora temporali forti specie in Liguria e al Nord-Est. Al Centro: maltempo con temporali forti, soprattutto sul versante tirrenico. Al Sud: molto caldo e soleggiato salvo rovesci in Campania.
Previsioni per domani, venerdì 22 agosto
Al Nord: instabile dal pomeriggio sul Triveneto. Al Centro: temporali sparsi, specie sugli Appennini delle Adriatiche. Al Sud: instabile tra Campania e Puglia con temporali, altrove caldo e poco nuvoloso.
Previsioni per sabato 23 agosto
Al Nord: peggiorerà sul Triveneto verso sera. Al Centro: variabile con qualche rovescio. Al Sud: rovesci e temporali specie tra Puglia e Basilicata. Tendenza: domenica a tratti piovosa al Nord, temperature in ulteriore calo ovunque.