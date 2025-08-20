Trento, prende fuoco calzoleria: morto il proprietario

Esplora tutte le offerte Sky
È morto nel suo negozio divorato dalle fiamme Sergei Oprea, che a Trento, in via Perini, aveva aperto un piccolo negozio da calzolaio e in breve tempo si era fatto conoscere in città

Muore tragicamente tra le fiamme del suo negozio il calzolaio di Via Perini a Trento, Sergei Oprea, di origine moldava ma ormai molto conosciuto in città. L'uomo, che si trovava ancora all'interno del negozio a tarda serata, è stato trovato carbonizzato dai vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare alcune ore per domare l'incendio, scoppiato verso le 23.45 di martedì. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del rogo. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia locale, oltre ai vigili del fuoco del Corpo permanente di Trento. 

