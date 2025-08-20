Trento, scontro tra treno merci e regionale linea Brennero bloccata

L'incidente è avvenuto tra Mezzocorona e Trento nord. Da quanro emerso finora, risultano tre feriti lievi. In corso accertamenti della polizia ferroviaria e dei tecnici

La linea ferroviaria del Brennero è interrotta in entrambe le direzioni dopo un incidente avvenuto nella tratta tra Mezzocorona e Trento nord. Qui, un treno merci si è scontrato con un convoglio passeggeri regionale con 35 passeggeri a bordo. Secondo le prime informazioni raccolte, nello schianto tre persone sarebbero rimaste contuse in forma lieve ma non si registrano feriti gravi fra passeggeri e personale di bordo. Una donna è stata trasportata dal 118 in ospedale mentre gli altri due sono andati autonomamente a farsi medicare.

La dinamica dell'incidente

La dinamica - avvisa RfI - è in corso di accertamento. Dalle prime informazioni, durante le operazioni di manovra, i carri merci che si trovavano a Trento, in località Roncafort, si sono staccati dal resto del convoglio provocando la collisione con il treno regionale, che era fermo al semaforo, e l'uscita dai binari di una sola carrozza. Lo scontro è avvenuto all'altezza di via delle Foibe, nel quartiere Cristo Re, a Trento.