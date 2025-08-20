Trento, scontro tra treno merci e regionale linea Brennero bloccata

L'incidente è avvenuto tra Mezzocorona e Trento nord. Da quanro emerso finora, risultano tre feriti lievi. In corso accertamenti della polizia ferroviaria e dei tecnici
La linea ferroviaria del Brennero è interrotta in entrambe le direzioni dopo un incidente avvenuto nella tratta tra Mezzocorona e Trento nord. Qui, un treno merci si è scontrato con un convoglio passeggeri regionale con 35 passeggeri a bordo. Secondo le prime informazioni raccolte, nello schianto tre persone sarebbero rimaste contuse in forma lieve ma non si registrano feriti gravi fra passeggeri e personale di bordo. Una donna è stata trasportata dal 118 in ospedale mentre gli altri due sono andati autonomamente a farsi medicare.
La dinamica dell'incidente
La dinamica - avvisa RfI - è in corso di accertamento. Dalle prime informazioni, durante le operazioni di manovra, i carri merci che si trovavano a Trento, in località Roncafort, si sono staccati dal resto del convoglio provocando la collisione con il treno regionale, che era fermo al semaforo, e l'uscita dai binari di una sola carrozza. Lo scontro è avvenuto all'altezza di via delle Foibe, nel quartiere Cristo Re, a Trento.
Tecnici al lavoro per ripristinare la linea
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la protezione civile, oltre alla Polizia ferroviaria e alla Scientifica. I passeggeri che erano a bordo del treno regionale stanno proseguendo il viaggio in autobus. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana stanno invece lavorando per ripristinare la piena funzionalità della linea. Al momento, la circolazione risulta completamente sospesa lungo uno dei principali assi di collegamento ferroviario del Paese, con inevitabili disagi sia per il traffico passeggeri sia per quello merci. . Si segnalano i primi ritardi e cancellazioni di treni. Regolare è la circolazione tra Bolzano e Brennero e Bolzano e Merano.
