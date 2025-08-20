Morte De Astis, arrestata per cumulo pena madre del 13enne che guidava

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Morte De Astis, arrestata madre di 2 bimbi coinvolti: furti commessi tra 2017 e 2019

Cronaca
©IPA/Fotogramma

La donna è stata bloccata dalla polizia locale a Milano e portata in carcere a San Vittore per un cumulo di pena da scontare di 3 anni e 10 mesi. Si tratta di furti commessi dal 2017 al 2019

ascolta articolo

È stata arrestata oggi la madre di due dei quattro ragazzini - uno il 13enne alla guida - che si trovavano sull'auto che ha travolto e ucciso Cecilia De Astis lo scorso 11 agosto. La donna è stata bloccata dalla polizia locale all'interno dei giardini in viale Cermenate a Milano e portata in carcere a San Vittore per un cumulo di pena da scontare di 3 anni e 10 mesi. Si tratta di furti commessi dal 2017 al 2019. Addosso aveva oltre 130 grammi in monili d'oro e oltre 1500 euro in contanti. È stata anche denunciata per ricettazione. 

I figli sono in comunità protetta

I figli della donna - non imputabili perché minori di 14 anni - si trovano in una comunità protetta, come stabilito dalla Procura dei Minori in base all'articolo 403 del Codice civile, che scatta quando il minore "si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica" e sorge quindi l'emergenza di "collocarlo in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione". Il provvedimento dell'affidamento in comunità, preso d'urgenza, sabato 16 agosto è stato convalidato dal gip.    

Cosa era successo

La vigilia di Ferragosto i ragazzini erano stati rintracciati in un insediamento a Beinasco, nell'hinterland di Torino. Poche ore dopo, il tredicenne alla guida del veicolo che ha travolto la 71enne era fuggito, ma una volante della polizia lo ha rintracciato proprio in viale da Cermenate, dove oggi è stata arrestata la madre. Sull'auto che ha ucciso la signora Cecilia c'erano anche altri due bambini. Una undicenne rintracciata dalla polizia locale sulla autostrada A6 Torino-Savona, all'altezza del casello di Fossano (Cuneo). Il quarto bambino, anche lui di soli undici anni, è tuttora cercato dagli inquirenti. Si sarebbe allontanato in zona San Paolo, a sud di Milano.    

Approfondimento

Educazione e politica: la morte di Cecilia De Astis ci interroga tutti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24

FOTOGALLERY

1/10
Cronaca

L'ultimo saluto a Cecilia De Astis, la donna investita a Milano. FOTO

Alle esequie erano presenti circa 200 persone. La bara è arrivata nella chiesa sormontata da una composizione di fiori bianchi e magenta, e gerbere gialle. Il figlio Filippo è arrivato ai funerali portando un'orchidea. Presente anche l'altro figlio Gaetano, le sorelle e i suoi familiari che l'hanno ricordata all'inizio della messa

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Morte De Astis, arrestata per cumulo pena madre del 13enne che guidava

Cronaca

La donna è stata bloccata dalla polizia locale a Milano e portata in carcere a San Vittore per un...

Trento, urto tra treno merci e regionale su linea Brennero

Cronaca

L'incidente è avvenuto tra Mezzocorona e Trento nord. Da quanto emerso finora, risultano tre...

Maltempo, allerta meteo arancione in 5 regioni

Cronaca

L'Italia nel weekend appare spaccata in due dal punto di vista metereologico con nubifragi al...

Padova, padre di 15enne travolto sulle strisce "consola" l'investitore

Cronaca

Il papà di Martin, pur in preda allo sconforto, ha avuto un gesto di compassione verso il 31enne...

Licenziare un dipendente che insulta il capo è legittimo: la sentenza

Cronaca

L’episodio risale al novembre 2018. Alla dipendente era stato contestato di aver usato un termine...

Cronaca: i più letti