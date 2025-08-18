Esplora tutte le offerte Sky
Torino, incendio in una palazzina a Rivalta: morta una donna di 28 anni

Cronaca

Il padre della giovane è ricoverato in ospedale dopo essere rimasto anche lui coinvolto in un rogo divampato in un edificio residenziale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco

ascolta articolo

Dramma nella notte a Rivalta, nel Torinese, dove un appartamento al secondo piano di una palazzina di viale Cadore 53 è stato avvolto dalle fiamme. Nel rogo ha perso la vita una ragazza di 28 anni, mentre il padre, che in quel momento si stava preparando per uscire di casa e andare al lavoro, è riuscito a salvarsi.

Il padre della donna salvato da un residente

L’uomo è stato soccorso per primo da un vigilante residente poco distante, che lo ha trascinato fuori dall’edificio prima dell’arrivo dei pompieri. La figlia, invece, è rimasta intrappolata tra fumo e calore. Recuperata dai vigili del fuoco e trasportata in elicottero al Cto di Torino, è arrivata in arresto cardiaco e nonostante i tentativi dei medici non ce l’ha fatta. Il padre si trova ora ricoverato all’ospedale di Rivoli. Le squadre dei vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area e avviato le indagini per ricostruire le cause del rogo.

 

Torino, incendio in palazzina a Rivalta: morta una donna di 28 anni

