Salento, motociclista colpito da un fulmine: morto turista 42enne

Un turista di 42 anni, residente a Roma e in vacanza in Salento, è morto dopo essere stato colpito da un fulmine mentre percorreva con la sua moto la statale 275, nel tratto che collega Nociglia a Surano, nel Basso Salento. La zona era interessata da un temporale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. Il fulmine - a quanto viene riferito - lo ha sbalzato dalla sua moto e lo ha folgorato.

La vittima è Marco Zampilli, 42 anni, originario di Roma. Era a bordo di una moto Bmw enduro e viaggiava da solo. Da quanto si apprende, stava facendo il giro della Puglia in solitaria. Il fulmine è caduto mentre era in corso un violento temporale e lo ha colpito in pieno. Alla scena hanno assistito alcuni passanti che per primi hanno tentato di rianimarlo. L'indente è avvenuto vicino ad una lapide che ricorda un altro decesso avvenuto con le stesse modalità molti anni fa.