Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Salento, motociclista colpito da un fulmine: morto turista 42enne

Cronaca

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. Il fulmine - a quanto viene riferito - lo ha sbalzato dalla sua moto e lo ha folgorato

ascolta articolo

Un turista di 42 anni, residente a Roma e in vacanza in Salento, è morto dopo essere stato colpito da un fulmine mentre percorreva con la sua moto la statale 275, nel tratto che collega Nociglia a Surano, nel Basso Salento. La zona era interessata da un temporale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. Il fulmine - a quanto viene riferito - lo ha sbalzato dalla sua moto e lo ha folgorato.

 

La vittima è Marco Zampilli, 42 anni, originario di Roma. Era a bordo di una moto Bmw enduro e viaggiava da solo. Da quanto si apprende, stava facendo il giro della Puglia in solitaria. Il fulmine è caduto mentre era in corso un violento temporale e lo ha colpito in pieno. Alla scena hanno assistito alcuni passanti che per primi hanno tentato di rianimarlo. L'indente è avvenuto vicino ad una lapide che ricorda un altro decesso avvenuto con le stesse modalità molti anni fa.

Cronaca: Ultime notizie

Monviso, alpinista 32enne trovato morto: era disperso da ieri

Cronaca

Sembra che l'uomo sia precipitato durante la traversata che aveva deciso di compiere da solo...

Brasile, spopola la mania del ciuccio per adulti

Cronaca

Una nuova tendenza nata in Cina come rimedio anti-stress divide esperti e opinione pubblica. Per...

Latina, scossa di terremoto di magnitudo 2.7

Cronaca

La scossa è stata registrata poco prima delle 12.30 circa, a 4 km da Latina. Il sisma si è...

Salento, motociclista colpito da un fulmine: morto turista 42enne

Cronaca

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. Il fulmine - a quanto viene...

Genova, muore dopo essere stato colpito con il taser dai carabinieri

Cronaca

Il decesso di un uomo di 47 anni segue quello di un 57enne di Olbia, stroncato da un malore...

Cronaca: i più letti