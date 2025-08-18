Esplora tutte le offerte Sky
Cronaca

Maria Luigia Redoli e il giallo estivo che macchiò la Versilia

Chiara Caleo

Chiara Caleo

©Ansa

Il 17 luglio 1989, a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, si consumò l'efferato omicidio di Lucianno Iacopi. Gli esecutori materiali, con sentenza definitiva della Cassazione, furono la moglie Maria Luigia Redoli - soprannominata dalla stampa "la Circe della Versilia" - e l'amante Carlo Cappelletti. Tutta la storia del crimine che sconvolse le spiagge toscane

