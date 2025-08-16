Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cronaca

Overtourism, Italia da cartolina? Il turismo locale può raccontarne un’altra

Francesca Torcasio

Francesca Torcasio

©Getty

Un possibile antidoto a questo fenomeno arriva dalla valorizzazione delle piccole comunità e della promozione di esperienze autentiche in luoghi meno noti. Su questa strategia punta Unexpected Italy, startup fondata da Elisabetta Faggiana e Savio Losito, che con la sua piattaforma vuole contrastare il fenomeno della concentrazione dei turisti nell'1% del territorio italiano. Ecco come

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ