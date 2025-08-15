Palermo, la spiaggia di Mondello tra tornelli e polemiche

Nell’occhio del ciclone quella che, comunemente, viene chiamata la spiaggia dei palermitani, ovvero Mondello. Gran parte della battigia ospita lidi privati. Quasi tutti gestiti da una unica società, la Italo -Belga che da decenni ha in concessione questo spettacolare tratto di costa e che aveva messo i tornelli per l’ingresso in spiaggia. Per accedere si doveva mostrare il ticket all’addetto all’ingresso, fino all'intervento delle istituzioni. E gli spazi di spiaggia libera? Restano solo pochi metri