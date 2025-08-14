Milano, Silviana Damato ritrovata morta nella sua vasca da bagno

L'ex tabaccaia milese aveva 70 anni, doveva presentarsi al parco dove incontra ogni pomeriggio gli amici ma non è mai arrivata. È stata ritrovata nel suo appartamento con tumefazioni sul volto e segni sul collo. L'abitazione era chiusa dall'esterno e le chiavi di casa sono state rubate

La donna, ex tabaccaia alla Stazione Centrale, avrebbe dovuto incontrare gli amici alla Caffetteria Sun Strac, al Parco Nord, per la consueta partita a burraco del pomeriggio. Ma già all’ora di pranzo, non ricevendo risposta al telefono, gli amici si erano preoccupati. La sua bici era legata fuori, segno che era in casa – dichiara Riccardo Pascale, 78 anni.

Aperta inchiesta per omicidio

Verso le 17, dopo numerosi tentativi, il gruppo ha allertato i vigili del fuoco, che sono entrati calandosi dal tetto. Silvana è stata trovata nella vasca piena d’acqua, il volto all’insù. L’autopsia, conclusa ieri sera, ha rilevato tumefazioni agli occhi e al volto, oltre a segni sul collo che saranno approfonditi. Gli inquirenti verificheranno anche la presenza di acqua nei polmoni e l’eventuale presenza di sostanze tramite esami tossicologici.

Un dettaglio importante intuito dagli investigatori: la porta d’ingresso era chiusa con più mandate, ma il mazzo di chiavi della donna è scomparso. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio e i carabinieri stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, oltre a esaminare i tabulati telefonici. Gli amici e i conoscenti della vittima sono stati ascoltati per ricostruire le ultime ore di vita della 70enne.