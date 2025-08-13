Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cronaca

Cosa succede se a commettere un reato è un minore di 14 anni

Claudia Torrisi

Claudia Torrisi

Allontanamento dai genitori, affidamento a comunità o a case famiglia: sono questi i primi provvedimenti a cui i magistrati minorili pensano in caso di reati commessi da giovanissimi. Come nel caso dei quattro ragazzini che erano a bordo dell'auto rubata che ha travolto e ucciso la 71enne Cecilia De Astis. A Sky TG24 i chiarimenti e le possibili soluzioni di Marina Terragni, Presidente dell’Autorità Garante Infanzia e adolescenza, e di Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta Presidente della Fondazione Minotauro

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ