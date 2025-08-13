Cosa succede se a commettere un reato è un minore di 14 anni

Allontanamento dai genitori, affidamento a comunità o a case famiglia: sono questi i primi provvedimenti a cui i magistrati minorili pensano in caso di reati commessi da giovanissimi. Come nel caso dei quattro ragazzini che erano a bordo dell'auto rubata che ha travolto e ucciso la 71enne Cecilia De Astis. A Sky TG24 i chiarimenti e le possibili soluzioni di Marina Terragni, Presidente dell’Autorità Garante Infanzia e adolescenza, e di Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta Presidente della Fondazione Minotauro