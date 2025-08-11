L'estate difficile dei ragazzi Hikikomori, come aiutare le famiglie?

In Italia, secondo gli ultimi dati dell’Istituto Superiore di Sanità, i ragazzi Hikikomori sono tra i 50 e i 70mila: non escono più dalle loro case, spesso dalle loro stanze. Le famiglie hanno sempre più bisogno di un sostegno. Ancora di più in estate, quando si rischia di coinvolgere nel “ritiro” tutto il nucleo familiare. Proprio per dare un aiuto a questi giovani è nato “Segmenti consapevoli”, un progetto che cerca nella rete sociale e nella collaborazione tra istituzioni la via per la prevenzione