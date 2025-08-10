Il biglietto d’ingresso a Venezia ha davvero rallentato l’overtourism?
È già passato oltre un anno dall’introduzione del contributo d’ingresso, dal quale la città ha incassato oltre 5 milioni di euro. Ma la piccola “tassa” non pare aver evitato i picchi di afflusso. Il presidente del Centro internazionale di studi sull'economia turistica commenta a Sky TG24 Insider i dati, pubblicati dal Comune veneto, sui primi 12 mesi di sperimentazione: “Non è un biglietto che blocca l’overtourism. Ma nel 2025 abbiamo già aumentato i giorni di ‘ticket’ e introdotto due tariffe diverse”
