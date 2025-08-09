Terremoto nel Canale di Sicilia di magnitudo 3.3

Il sisma è avvenuto alle 9:30 ed è stato registrato dal sismografo dell’INGV a sud dell'Isola. Ha avuto un epicentro situato a circa 10 km di profondità, senza causare danni

Un terremoto di magnitudo 3.3 è stato localizzato in mare, nel Canale di Sicilia meridionale, al largo delle coste agrigentine. Il sisma è stato registrato dagli strumenti dell'Ingv alle 9:50, a una profondità di 10 chilometri. Il bollettino INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) conferma che il sisma è classificato come scossa di bassa intensità, generalmente non associata a danni significativi. La zona al largo delle coste siciliane è una zona sismicamente attiva.