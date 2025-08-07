Esplora tutte le offerte Sky
Cronaca

Quando è la normalità a minacciare la nostra quotidianità

Domenico Barrilà

Domenico Barrilà

psicoterapeuta

Lorena Venier, la madre di Alessandro Venier, 35 anni, fatto a pezzi a Gemona del Friuli, in provincia di Udine, mentre si reca in caserma per essere interrogata lo scorso 31 luglio 2025

Dietro ogni fatto di cronaca si nasconde una domanda: quanto siamo lontani da questi gesti? Le tragedie di questi giorni che più colpiscono derivano da contesti ordinari, senza segnali premonitori: il caso di Simona Cinà, il delitto della madre di Gemona, il camionista di Montevarchi. Eventi che colpiscono per la loro prossimità e per l’assenza di mostri. È la normalità a rivelarsi fragile e imprevedibile. E proprio per questo ci riguarda profondamente

