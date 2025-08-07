Quando è la normalità a minacciare la nostra quotidianità

Dietro ogni fatto di cronaca si nasconde una domanda: quanto siamo lontani da questi gesti? Le tragedie di questi giorni che più colpiscono derivano da contesti ordinari, senza segnali premonitori: il caso di Simona Cinà, il delitto della madre di Gemona, il camionista di Montevarchi. Eventi che colpiscono per la loro prossimità e per l’assenza di mostri. È la normalità a rivelarsi fragile e imprevedibile. E proprio per questo ci riguarda profondamente