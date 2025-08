Le immagini, girate da alcuni cittadini, sono state condivise dal deputato di AVS Francesco Emilio Borrelli. L'episodio è avvenuto al largo di Sant’Angelo, sull'isola campana. “Siamo indignati - si legge nel post di accompagnamento al video - per i comportamenti di alcune persone che non hanno alcun rispetto per il mare"

Indignazione e polemiche dopo il video, diventato virale sui social, di una donna che lava le stoviglie in mare con il detersivo. A condividere le immagini, inviategli da alcuni cittadini, è il deputato per l'Alleanza Verdi-la Sinistra Francesco Emilio Borrelli. “Siamo indignati - si legge nel post di accompagnamento al video - per i comportamenti di alcune persone che non hanno alcun rispetto per il mare, ma vedere una donna che lava i bicchieri con lo Svelto a largo di Sant’Angelo a Ischia e poi sciacqua il sapone in mare. Purtroppo c'è ancora poco rispetto per la natura e l'ambiente".