Ramy, chiuse indagini su depistaggio: 4 carabinieri rischiano processo

La Procura di Milano ha chiuso le indagini per quattro carabinieri indagati in uno dei filoni di indagine sul caso Ramy Elgaml, il 19enne morto in scooter al termine di un inseguimento con i militari il 24 novembre scorso. L'avvocato Piero Porciani, legale di uno dei carabinieri, ha affermato: "Siamo sconcertati. Dopo che abbiamo dimostrato che i due militari si trovavano a 290 metri dal luogo dell'impatto i pm hanno deciso comunque di andare avanti".