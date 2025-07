Intascavano la pensione di parente morta: madre e figlio denunciati

A Milano madre e figlio sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza per aver incassato per anni la pensione di una parente morta nel 2005. Hanno sfruttato un conto cointestato e documenti falsi, intascando indebitamente 400mila euro. Parte della somma è stata recuperata dall’Inps, il resto è stato sequestrato.

Hanno continuato a percepire per anni la pensione sociale di anzianità di una loro parente morta nel 2005, intascando indebitamente circa 400mila euro. Madre e figlio sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza di Milano per truffa aggravata ai danni dello Stato. A far emergere la vicenda sono state le indagini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano, che hanno ricostruito il meccanismo fraudolento: gli indagati, figlia e nipote della pensionata deceduta a marzo 2005, hanno approfittato della mancata segnalazione della morte e dell’esistenza di un conto corrente cointestato, aperto poco prima del decesso della donna.