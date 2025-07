Rissa nel Napoletano, un morto e due feriti

Un cittadino serbo di 51 anni è morto per le percosse subito durante una rissa in strada a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. I Carabinieri della locale stazione, alle 3 della scorsa notte, allertati dal 118, sono intervenuti in via Trieste 105 per la segnalazione di tre persone ferite in strada. Il cittadino serbo era già deceduto verosimilmente per le percosse subìte. Le altre due persone, anche loro straniere, non sono in pericolo di vita. Tra le ipotesi investigative dei Carabinieri coordinati dalla procura di Nola, quelle di una rissa. Indagini in corso. Secondo le informazioni raccolte dai Carabinieri, i tre erano tutti di nazionalità serba. Probabilmente a provocare la rissa ci sarebbero dei futili motivi anche accentuati dall'uso di alcol.