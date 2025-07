Torino, imprenditore scomparso nel 2016, un arresto per omicidio

Un 62enne di origine serba è stato arrestato a Torino dai carabinieri per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Secondo le indagini, coordinate dalla procura di Ivrea, sarebbe l'autore dell'omicidio di Momcilo 'Momo' Bakal, piccolo imprenditore di origine bosniaca residente a Leinì, nel Torinese, scomparso nel luglio del 2016 in circostanze misteriose, con la sua autovettura, senza lasciare tracce in Italia o nei Paesi dell'ex Jugoslavia da cui proveniva. Il ritrovamento del corpo della vittima, nell'estate del 2024, in un terreno di località Villaretto, alla periferia di Torino, ha dato una svolta alle indagini e ha permesso di indirizzarle sul 62enne, individuato dai carabinieri grazie all'utilizzo di nuovi apparati tecnologici e ai riscontri della banca dati Dna per altri reati.

La vittima sarebbe stata avvelenata e successivamente occultata

Dagli accertamenti tecnico-scientifici è stato possibile ricostruire gli eventi, riconducibili a un avvelenamento messo in atto dal 62enne, che avrebbe poi occultato il corpo della vittima, simulando l'allontanamento volontario e facendone sparire anche l'autovettura. Il movente sarebbe da ricondurre a questioni economiche e disaccordi tra i due.