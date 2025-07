Omicidio Cecchettin, processo d'Appello a Filippo Turetta a novembre

Si aprirà il 14 novembre prossimo il processo d'appello nei confronti di Filippo Turetta, condannato in primo grado all'ergastolo per l'uccisione di Giulia Cecchettin. L'udienza - come rivela il quotidiano Il Gazzettino - si terrà nell'aula bunker di Mestre, davanti alla Corte d'assise d'appello presieduta dal giudice Michele Medici. La data dell'udienza è stata notificata ieri alla Procura generale, all'avvocato Giovanni Caruso, difensore dell'imputato, e ai legali dei familiari della vittima, costituiti parte civile, che in primo grado avevano ottenuto il risarcimento dei danni.