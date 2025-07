Lecce, uomo di 79 anni muore in mare per un malore

Un turista di 79 anni è morto in mare a Porto Cesareo, in provincia di Lecce. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe accusato un malore dovuto al gran caldo, che da giorni sta attanagliando l'intera provincia con punte di temperature che superano i 40 gradi. Il 79enne, originario di Carmiano, si trovava all'interno di uno stabilimento balneare in località Torre Lapillo. Dopo essersi gettato in acqua per fare un bagno, avrebbe avuto difficoltà mentre si trovava in acqua. Subito sono partiti i soccorsi e l'uomo è stato trasportato a riva. I sanitari del 118, intervenuti sul posto, hanno eseguito le manovre di rianimazione, ma non c'è stato nulla da fare. Sull'episodio indagano i carabinieri della stazione di Porto Cesareo e della compagnia di Campi Salentina.