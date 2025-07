Vicenza, pulmino con disabili esce fuori strada: 8 feriti

L'incidente a Recoaro Terme. Secondo le prime ricostruzioni, l'autista che guidava il mezzo, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo dello stesso andando a finire fuori dalla carreggiata e finendo nel torrente Agno. Due dei feriti sono in condizioni gravi

Un pulmino sul quale erano a bordo otto persone di cui sette disabili di una comunità di Valdagno, è uscito fuori strada oggi, nel Vicentino. Tutti i passeggeri sono rimasti feriti. L'incidente è avvenuto più precisamente a Recoaro Terme, proprio in provincia di Vicenza. L'autista che guidava il mezzo, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo dello stesso andando a finire fuori dalla carreggiata e finendo nel torrente Agno. Due dei feriti risultano essere in gravi condizioni: uno di loro è stato portato con l’elicottero presso l’ospedale San Bortolo di Vicenza in codice rosso. Tutti gli altri hanno riportato ferite di media e lieve gravità e sono stati portati negli ospedali di Santorso, Arzignano e Valdagno. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri che sono al lavoro per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.