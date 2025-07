Italiana scomparsa da nove giorni in Tunisia, Farnesina al lavoro

Non si hanno più notizie di Valentina Greco, 42enne cagliaritana che risiedeva a Sidi Bou Said da alcuni anni. La madre l'ha sentita per l'ultima volta al telefono, ma da quel momento è calato il silenzio. Appello dei familiari sui social. Le amiche raccontano che la donna aveva di recente respinto le avance di un uomo, altro particolare che dovrà essere vagliato dalle autorità

Si tinge di giallo la scomparsa di una donna di 42 anni di Cagliari, Valentina Greco, che risiedeva a Sidi Bou Said, in Tunisia, da alcuni anni. Le sue tracce sono sparite improvvisamente nove giorni fa, quando la madre l'ha sentita per l'ultima volta al telefono. Ma lo smartphone stava dando problemi e così quando Valentina non si è fatta sentire nei due giorni successivi, la famiglia - che gestisce un'edicola a Cagliari - non si è preoccupata eccessivamente. Ma quel telefono è rimasto muto e così il fratello e i genitori della 42enne hanno iniziato a sondare i social alla ricerca di notizie della cagliaritana che in Tunisia vive da sola e collabora con agenzie umanitarie come consulente per i diritti umani.

Finora nessuna risposta all'appello lanciato dai familiari

L'appello è stato lanciato su un gruppo che raccoglie i messaggi degli italiani che vivono o lavorano nel Paese del nord Africa, ma nessuno finora è riuscito a dare rassicurazioni e notizie alla famiglia. Valentina sembra sparita nel nulla. Il fratello Alessio ha fatto sapere - sempre tramite lo stesso gruppo social - che raggiungerà questo fine settimana la cittadina vicina all'antica Cartagine, dove Valentina ha un appartamento che divide con i suoi gatti. Oggi la famiglia della 42enne ha presentato una denuncia di scomparsa ai carabinieri ed è scesa in campo anche la Farnesina con l'ambasciata d'Italia a Tunisi che sta seguendo il caso "con la massima attenzione, sin dalla prima segnalazione". "La Sede - spiegano dal ministero degli Esteri - ha sollecitato formalmente le autorità tunisine, trasmettendo ogni opportuna informazione sulla vicenda e ha altresì provato a contattare la connazionale utilizzando i numeri forniti dalla madre della stessa, senza tuttavia ottenere alcun riscontro". "L'Ambasciata - aggiunge - continua a seguire il caso, mantenendo i contatti con le Autorità locali e con la madre della connazionale".