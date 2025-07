Propaganda fascista online, misura cautelare per 21enne a Brescia

La razza superiore

In particolare, il destinatario della misura è risultato attivo all'interno degli aggregati denominati "white lives matter Italia", intriso di contenuti espressivi di idee inneggianti alla classificazione della popolazione umana in razze e alla superiorità della razza bianca in termini discriminatori delle altre etnie/razze; "vannawaffen tm", con contenuti di propaganda di idee inneggianti al nazismo, all'accelerazionismo, alla classificazione della popolazione umana in razze, alla superiorità della razza bianca in termini denigratori e discriminatori delle altre etnie/razze/religioni e apologetici di azioni violente verso persone di colore, immigrati, persone di religione islamica e afferenti alla galassia lgbtq+; "sangue e suolo", al cui interno sono pubblicati contenuti consistenti in chiare espressioni di idee di natura suprematista, neo-nazista, negazionista della Shoah.